الجارديان: توقعات بمشاركة الآلاف من البريطانيين فى مظاهرة مناهضة لـ"بريكست"

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم السبت، عن توقعات بمشاركة عشرات الاَلاف من البريطانيين فى مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست) ونزولهم إلى وستمنستر.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى عن منظمى التظاهرة قولهم إن التظاهر هو بداية تحول استراتيجى بعيدًا عن المعارضة فى البرلمان من أجل حشد الرأى العام لصالح إجراء استفتاء حول الاتفاق النهائى فى مفاوضات الخروج.

ولفتت الجارديان إلى أنه من المقرر أن تبدأ مظاهرات حملة "تصويت الشعب" فى وقت لاحق اليوم، وأن يتم التوجه من بال مول فى لندن إلى ساحة البرلمان حيث تم من قبل تنظيم تظاهرات مناهضة لمفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى "بريكست".

وأضافت الصحيفة أن نشطاء مناهضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يركزون على محاولة خلق دعم شعبى لإجراء استفتاء فى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأى والمجموعات المهتمة بتنظيم التظاهرات تحاول استخدام عبارة "تصويت الشعب" بهدف إجراء استفتاء نهائى بحيث يبقى الاتحاد الأوروبى خيارًا فى ورقة الاقتراع.