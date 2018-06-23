video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 10:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: توقعات بمشاركة الآلاف من البريطانيين فى مظاهرة مناهضة لـ"بريكست"

السبت، 23 يونيو 2018 10:08 ص
الجارديان: توقعات بمشاركة الآلاف من البريطانيين فى مظاهرة مناهضة لـ"بريكست" تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم السبت، عن توقعات بمشاركة عشرات الاَلاف من البريطانيين فى مظاهرة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست) ونزولهم إلى وستمنستر.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكترونى عن منظمى التظاهرة قولهم إن التظاهر هو بداية تحول استراتيجى بعيدًا عن المعارضة فى البرلمان من أجل حشد الرأى العام لصالح إجراء استفتاء حول الاتفاق النهائى فى مفاوضات الخروج.

ولفتت الجارديان إلى أنه من المقرر أن تبدأ مظاهرات حملة "تصويت الشعب" فى وقت لاحق اليوم، وأن يتم التوجه من بال مول فى لندن إلى ساحة البرلمان حيث تم من قبل تنظيم تظاهرات مناهضة لمفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى "بريكست".

وأضافت الصحيفة أن نشطاء مناهضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يركزون على محاولة خلق دعم شعبى لإجراء استفتاء فى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأى والمجموعات المهتمة بتنظيم التظاهرات تحاول استخدام عبارة "تصويت الشعب" بهدف إجراء استفتاء نهائى بحيث يبقى الاتحاد الأوروبى خيارًا فى ورقة الاقتراع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لندن: نتمنى وضع نظام تسجيل "بسيط" للأوروبيين بعد بريكست

اليوم.. تيريزا ماى تواجه نواب مؤيدين للاتحاد الأوروبى بشأن بريكست

الجارديان

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة