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"التعليم" تقرر تعديل نموذج إجابة الفيزياء للثانوية العامة

السبت، 23 يونيو 2018 12:29 م
"التعليم" تقرر تعديل نموذج إجابة الفيزياء للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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حرص الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على إجراء زيارة ميدانية للجنة تقدير درجات امتحان مادة الفيزياء بقطاع القاهرة (ب) بمدرسة الحلمية الإعدادية للبنات.
 
ورافق رئيس عام الامتحان خلال الزيارة كلٌ من يسري فؤاد سويرس - مدير عام تنمية مادة العلوم، وماهر الشاذلي- رئيس لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (ب)، وأعضاء الهيئة الفنية واضعي الامتحان.
 
والتقى حجازي بالمقدرين، واطلع على نماذج من كراسات إجابات الطلاب، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب المقدرين، وطالبهم ببذل المزيد من أجل ضمان تحقيق الشفافية، وتحقيق صالح الطلاب.
 
وفي ضوء ما أسفرت عنه الزيارة الميدانية وما تم من تواصل مع مشرفي عموم تقدير مادة الفيزياء وبالاطلاع على نتائج تقدير العينة العشوائية للمادة فقد وافق حجازي على اعتماد التقرير المعروض من جانب مدير عام تنمية مادة العلوم، ووجه لمشرفى تقدير المادة بالتنبيه مشددًا بأن يتم تقدير الأسئلة التالية وفقًا لما يلي: 
 
أولاً: 
 
رقم السؤال 16 7 43 34 النموذج أ ب جـ د
وهو سؤال اختيار من متعدد يطلب إختيار النسبة بين تيارين  I2:I1  وتحديد اتجاه I1 ، وقد تقرر اعتبار كلتا الاجابتين (أ) ، (جـ)  مستحقة لدرجة السؤال المخصص له درجتين ، حيث من المفترض أن الطالب الذى قام باختيار أي منهما قد قام بالعمليات المعرفية الصحيحة المطلوبة للاجابة، بغض النظر عن اتجاه قراءته للنسبة الواردة بالسؤال سواء من اليمين لليسار كما هو متوقع عند قراءة نص باللغة العربية ، أو من اليسار لليمين كما فعل بعض الطلاب وذلك مراعاة لصالح الطلاب.
 
 ثانيًا: رقم السؤال 44 35 8 26 النموذج أ ب جـ د
والسؤال مكون من جزئيتين ، مخصص درجة لكل جزئية منهما. ويحصل الطالب فى الجزئية (أ) على نصف درجة عند كتابة القانون، ونصف درجة للتعويض الوارد بنموذج الاجابة، وتخصم نصف الدرجة هذه إذا ما استخدم الطالب قيمة 0.3 فى حل المسألة بدلا من قيمة 0.2 ، حيث لم يرد فى جميع الأمثلة أو الأشكال التي تدرب عليها الطالب من خلال كتابه المدرسي أو النماذج الواردة على موقع وزارة التربية والتعليم أن الضلع الأطول للملف أعتبرعرضًا له أو كان عموديًا على محور الدوران. 
 
ويحصل الطالب على درجة الجزئية (ب) كاملة مادام قد كتب القانون بطريقة صحيحة ، وعوض بناتج الجزئية (أ) سواء كما ورد بنموذج الاجابة ، أو الناتج عن استخدامه قيمة 0.3 ، حيث يعاقب الطالب على الخطأ مرة واحدة فقط.  
 
 كما وجه حجازي مدير عام تنمية مادة العلوم بمتابعة بتكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات لتولي القيام بمراجعة تقدير هذين السؤالين فى أوراق الإجابة التى تم تقديرها ضمن نسبة العينة العشوائية خلال اليومين السابقين (الخميس والجمعة الموافقان 22،21 من شهر يونيو 2018 وذلك حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص العدالة بين جميع طلاب الثانوية العامة.
 

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