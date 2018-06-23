"التعليم" تحسم اليوم مصير تعديل نموذج الإجابة لفيزباء الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تحسم اليوم السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصير تعديل جزئيات من نموذج الإجابة فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، حيث يلتقى الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الفيزياء لبحث إمكانية تعديل النموذج فى بعض جزئياته.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب ومن ثم فإن أى قرار يحقق مصلحتهم سيتم اعتماده وتعميمه على مقدرى الدرجات داخل الكنترولات.

وكان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أكدوا حدوث تعديل فى نموذج الفيزياء (عربي) حيث يوجد تعديل فى "مسألة السرعة الزاوية إلى عوض وحسب نصف القطر بنصف الطول بدل نص العرض دى صح ودى صح".

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.