التعليم العالى: لا زيادة بمصروفات الجامعات الخاصة عن النسبة المحددة سلفا

وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه شدد على رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، على عدم الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2018 -2019، وذلك وفقا للزيادة المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فى سنوات النقل والالتزام بالقرارات التى تم الإعلان عنها وهى نسبة 10 ٪؜ فقط من إجمالى المصروفات الدراسية.

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت، بجامعة القاهرة، أنه لا زيادة فى سنوات النقل بالنسبة للجامعات الخاصة، إلا بعلم مسبق والرجوع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن ما يخص الطلاب الجدد بالعام الجديد، فإنه يعد "عرض وطلب"، وفقا للخدمات التى تقدمها الجامعات الخاصة، تحدد نسبة الزيادة فى المصروفات" لا زيادة إلا فى مقابل خدمة".

وبالنسبة لمصروفات الجامعة الحكومية، أكد الوزير، استقلال الجامعات، وأن كل جامعة مستقلة بتحديد مصروفاتها وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأن النسبة التى سيتم تطبيقها تكون وفقا للخدمة التى ستقدمها، قائلا: على سبيل المثال خدمة المكتبة 50 قرشا"، موضحا أنه الآن أصبح لدينا خدمات تكنولوجية متعددة مثل بنك المعرفة، وتوفير شبكة الإنترنت فى المكتبات، مبينا أن هذا الأمر يستدعى زيادة نسبية ليست بالكبيرة.