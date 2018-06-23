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التضامن: نفحص ملف التبرعات وأوجه إنفاقها بالجمعيات الكبرى

السبت، 23 يونيو 2018 12:29 م
التضامن: نفحص ملف التبرعات وأوجه إنفاقها بالجمعيات الكبرى غادة والى وزيرة التضامن
(أ ش أ)
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قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن الوزارة بدأت منذ أواخر شهر رمضان الماضى بمراجعة وفحص ملف التبرعات وأوجه إنفاقها للجمعيات الكبرى والتى نفذت حملات إعلانية خلال الشهر الكريم وعقبه.

وأضاف المصدر - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أنه فور الانتهاء من عملية المراجعة سيتم إعلان نتائجها بكل شفافية للرأى العام، وذلك فى مؤتمر صحفى من المزمع عقده خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مشددا أن عملية المراجعة لا تشمل جمعية أو مؤسسة بعينها ولكنها تمتد لكل الجمعيات التى نفذت حملات إعلانية كبرى.

وشدد المصدر على دعم الوزارة للدور التنموى الذى تقوم به هذه الجمعيات، كما تقدر إسهاماتها فى تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية، إلا أن عملية المراجعة تستهدف توضيح الحقائق للرأى العام، ولن تؤثر على سير العمل فى أى جمعية أو فى المنشآت التابعة لها، كما أنها لن تؤثر على أى خدمات أو أنشطة تقدم للمواطنين، وهدفها هو التأكد من توافق أوجه إنفاق التبرعات مع أوجه الصرف التى يحددها قانون العمل الأهلي.

وأوضح المصدر المسئول أن الوزارة تراجع فى شهر مارس من كل عام جميع إيرادات ومصروفات الجمعيات والمؤسسات للعام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٧ وذلك بالتزامن مع ورود الميزانيات من مجالس الإدارات، مشددا أنه منذ ثلاث سنوات تتم مراجعة خاصة ومدققة للتبرعات التى ترد فى شهر رمضان.

 


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