البحرية الليبية تنقذ 185 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها

طرابلس (أ ش أ)

أعلن الناطق الرسمى باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم أن قوات حرس السواحل الليبى تمكنت من إنقاذ 185 مهاجرا غير شرعى خلال عمليتى إنقاذ قبالة سواحل غرب ليبيا .

وقال قاسم فى تصريحات له - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، أن "حرس السواحل الليبى تمكن أيضا من انتشال 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين"، موضحا أن المهاجرين الناجيين كانوا على متن قاربين متهالكين وتم نقلهم إلى مراكز الايواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الانسانية اللازمة لهم .

وأضاف أن " البحرية الليبية لاحظت خلال الفترة الماضية تزايد اعداد قوارب الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى ارتفاع اعداد الضحايا بين المهاجرين بسبب استخدام القوارب المتهالكة من قبل مهربى البشر .