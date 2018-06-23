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البحرية الليبية تنقذ 185 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها

السبت، 23 يونيو 2018 11:27 ص
البحرية الليبية تنقذ 185 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحلها البحرية الليبية ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)
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أعلن الناطق الرسمى باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم أن قوات حرس السواحل الليبى تمكنت من إنقاذ 185 مهاجرا غير شرعى خلال عمليتى إنقاذ قبالة سواحل غرب ليبيا .

وقال قاسم فى تصريحات له - حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، أن "حرس السواحل الليبى تمكن أيضا من انتشال 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين"، موضحا أن المهاجرين الناجيين كانوا على متن قاربين متهالكين وتم نقلهم إلى مراكز الايواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الانسانية اللازمة لهم .

وأضاف أن " البحرية الليبية لاحظت خلال الفترة الماضية تزايد اعداد قوارب الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى ارتفاع اعداد الضحايا بين المهاجرين بسبب استخدام القوارب المتهالكة من قبل مهربى البشر .

 


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