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البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

السبت، 23 يونيو 2018 10:40 ص
البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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اعتقلت البحرية الإسرائيلية اليوم السبت، ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل مدينة غزة، وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش - فى تصريحات صحفية - أن البحرية الإسرائيلية هاجمت قارب صيد فلسطينى فى عرض البحر واعتقلت ثلاثة صيادين.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المزارعين شرق دير البلح وخزاعة وسط وجنوب قطاع غزة، والصيادين فى بحر غزة والشمال.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما أطلقت قنابل غاز تجاه عدد من الشبان قرب مخيم العودة شرق بلدة خزاعة.

 


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