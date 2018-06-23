البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء 25 ألف مهاجر بتكلفة 233 مليون دولار

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول أمريكى، يوم الجمعة، إن البحرية الأمريكية تعد خططا لإيواء ما يصل إلى 25 ألف مهاجر فى قواعد ومنشآت أخرى تابعة لها بتكلفة تقدر بنحو 233 مليون دولار على مدى ستة أشهر مع سعى إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف أزمة متصاعدة على الحدود المكسيكية.

ولم يُطلب حتى الآن من البحرية توفير إقامة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وشدد المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه أن مسودة المذكرة التى تبحث توفير أماكن إقامة فى مطارات القوات البحرية ليست إلا لأغراض تتعلق بالتخطيط فقط .