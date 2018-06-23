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البابا تواضروس يزور البطريرك يوحنا العاشر والكاثوليكوس آرام بلبنان

السبت، 23 يونيو 2018 12:30 م
البابا تواضروس يزور البطريرك يوحنا العاشر والكاثوليكوس آرام بلبنان البابا تواضروس الثاني
كتبت سارة علام
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زار قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس بمقر البطريرك، بدير إلياس شويا بلبنان.
 
شارك في الزيارة صاحبا القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية والكاثوليكوس آرام الأول بطريرك الأرمن لبيت كيليكيا الكبير بلبنان إلى جانب بعض من أعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا.
 
كما زار قداسة البابا تواضروس الثاني برفقة قداسة بطريرك أنطاكية مار اغناطيوس أفرام الثاني أمس غبطة الكاثوليكوس آرام الأول بطريرك الأرمن لبيت كيليكيا الكبير، أنطلياس بلبنان.
 
رافق قداسة البابا أيضًا بعض من أعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا.
 
تأتي زيارة قداسة البابا لقداسة الكاثوليكوس آرام في إطار زيارة قداسته للبنان والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، شارك خلالها في الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك في تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان، واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس.

 


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البابا تواضروس

يوحنا العاشر

الكاثوليكوس ارام




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