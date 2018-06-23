البابا تواضروس يزور البطريرك يوحنا العاشر والكاثوليكوس آرام بلبنان

كتبت سارة علام

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك الروم الأرثوذكس بمقر البطريرك، بدير إلياس شويا بلبنان.

شارك في الزيارة صاحبا القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية والكاثوليكوس آرام الأول بطريرك الأرمن لبيت كيليكيا الكبير بلبنان إلى جانب بعض من أعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا.