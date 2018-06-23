البابا تواضروس: سعيد بزيارة لبنان واستقراره محل اهتمام كبير لدينا فى مصر

بيروت (أ ش أ)

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حرص مصر على استقرار لبنان، وأهمية أن يبقى "هذا البلد المبارك الممتلئ بالعبادة فى حالة سلام دائم وهدوء وفرح".. مشيرا إلى أنه يرى أن القادة السياسيين والدينيين يعملون من أجل هذا السلام، وهو ما يبعث على الفرح والسرور.

جاء ذلك فى تصريحات للبابا تواضروس عقب لقائه بالبطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى فى بكركى (مقر البطريركية المارونية)، حيث تم استعراض أوضاع المسيحيين فى الشرق والعلاقات بين الكنيستين.

وقال البابا تواضروس "نحن سعداء بزيارة لبنان وهذا الصرح البطريركى ولقاء أخينا الحبيب غبطة البطريرك الراعى الذى تجمعنا به صداقة ومحبة وأخوة وعلاقة من القلب.. وكانت فرصة لنا للقاء غبطته مع الوفد المرافق".

وأضاف "تناولنا خلال اللقاء بعض الأمور لنطمئن على حال الكنيسة فى لبنان ومصر، وسبل تشجيع أخوتنا المتألمين الذين عانوا من العمليات الإرهابية، وكذلك تشجيع العمل المشترك والروحى وكيف ندعم استقرار لبنان باستمرار.. إذ أن هناك تنوعا ثقافيا وروحيا يشكل صورة حضارية".

وكان البابا تواضروس الثانى قد بدأ زيارة لبنان يوم الأربعاء الماضى، شارك خلالها فى الاجتماعات الدورية لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، كما شارك فى تدشين كنيسة مار ساويرس بالمقر البطريركى الجديد للكنيسة السريانية بالعطشانة بلبنان، واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقصر بعبدا أمس.