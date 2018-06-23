الاتحاد الأوروبى ينشر مراقبين استعدادا للانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى

هرارى (أ ش أ)

نشر الاتحاد الأوروبى مراقبين للانتخابات فى زيمبابوى، وذلك لأول مرة منذ 16 عاماً، حيث تستعد البلاد لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ إعلان استقلالها بدون رئيسها السابق المخضرم روبرت موجابى.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية أن رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، دعا العشرات من مراقبى الانتخابات لحضور التصويت فى الانتخابات التاريخية التى ستجرى فى 30 يوليو القادم.

وأضافت الشبكة أن منانجاجوا يسعى إلى إشراك الدول الغربية فى مراقبة الانتخابات الرئاسية بعد سنوات من فرضها عقوبات على بلاده، مشيرة إلى أنه كان يشوب عمليات التصويت فى الانتخابات السابقة مزاعم وقوع أعمال عنف وتزوير. كما منع موجابى حضور مراقبين غربيين فى الانتخابات حيث كان يتهمهم بالتحيز.

من جانبها،أعلنت الدول الغربية أنها عملية التصويت الموثوق بها هى الحل الوحيد لرفع العقوبات عن زيمبابوى.

وأفاد مسئول من الاتحاد لأوروبى أن عدد المراقبين الأوربيين سيصل 140 مراقبا بالتزامن مع بدء الانتخابات.

يذكر أن موجابى تولى رئاسة زيمبابوى عام 1980، وتنحى عن الحكم تحت ضغط عسكرى وجماهيرى فى نوفمبر الماضى، حيث تولى نائبه السابق منانجاجوا رئاسة البلاد.