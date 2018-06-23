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الإعدام شنقا لليبى الجنسية فى اتهامه بقتل تاجر بالإسكندرية

السبت، 23 يونيو 2018 01:32 م
الإعدام شنقا لليبى الجنسية فى اتهامه بقتل تاجر بالإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى عمران، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقاً لتاجر ليبى الجنسية، وذلك لقتله المجنى عليه "أ.ف.ع" بهدف السرقة.

وأصدرت المحكمة قرار الإحالة بعضوية المستشارين خالد قضب بدر الدين، وسامح عبد الوهاب السيد، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب.

تعود أحداث القضية رقم 2471 لسنة 2014 جنايات كرموز، المقيدة برقم 184 كلى غرب الإسكندرية، عندما أقدم المتهم" و.م.م.ال" شاب ليبى الجنسية ومقيم بالإسكندرية، ويعمل تاجر، على قتل المجنى عليه "أ.ف.ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث قام باستيقاف المجنى عليه حال قيادته السيارة، طالبا منه توصيله إلى أحد الأماكن، وقام باستدراجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس ثم انهال عليه طعنا بالسكين، مسدداً إليه عدة طعنات بمختلف أنحاء جسده.

كما قام المتهم بسرقة المجنى عليه وهى السيارة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وحافظة النقود ومبلغ مالى.

 

 


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