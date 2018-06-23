video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقاً للمتهم بذبح شاب من أجل سرقة هاتف بالبساتين

السبت، 23 يونيو 2018 01:28 م
الإعدام شنقاً للمتهم بذبح شاب من أجل سرقة هاتف بالبساتين اعدام -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
عاقبت  محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه، المتهم عبد الرحيم علي بالإعدام شنقاً، لاتهامه بذبح شاب لسرقة هاتف محمول بدائرة قسم البساتين.
 
صدر الحكم بعضوية  المستشارين جمال السمري وأحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وعادل الشيخ.
 
وأسندت النيابة للمتهم عبد الرحيم علي عبد الرحيم،  تهمة قتل المجنى عليه سعيد عبد الرحمن محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وما إن ظفر به، حتى عاجله بضربه على خلفية الرأس، مستخدمًا ذلك السلاح، ونحره وتابع ذلك عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسدة وأجهز عليه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى المملوكين للمجنى عليه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل نظر طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطها داخل مصر لـ25 أغسطس

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من بنك مصر لـ 19سبتمبر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

الاعدام شنقا

القتل العمد

جنايات القاهرة




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة