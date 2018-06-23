الإعدام شنقاً للمتهم بذبح شاب من أجل سرقة هاتف بالبساتين

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه، المتهم عبد الرحيم علي بالإعدام شنقاً، لاتهامه بذبح شاب لسرقة هاتف محمول بدائرة قسم البساتين.

صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال السمري وأحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وعادل الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم عبد الرحيم علي عبد الرحيم، تهمة قتل المجنى عليه سعيد عبد الرحمن محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية، وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وما إن ظفر به، حتى عاجله بضربه على خلفية الرأس، مستخدمًا ذلك السلاح، ونحره وتابع ذلك عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسدة وأجهز عليه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث الإصابات التي أودت بحياته، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى المملوكين للمجنى عليه.