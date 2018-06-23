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السبت، 23 يونيو 2018 08:16 م
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الأوقاف توقف عامل مسجد المسلمى بالدقهلية بعد مشاركته فى طقوس غريبة

السبت، 23 يونيو 2018 06:38 م
الأوقاف توقف عامل مسجد المسلمى بالدقهلية بعد مشاركته فى طقوس غريبة وزارة الاوقاف
كتب لؤى على
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قالت وزارة الأوقاف فى بيان لها إنه بشأن ما تناولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى من حدوث طقوس غريبة بأحد مساجد الدقهلية تم تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش العام وبالنزول على الطبيعة تأكد لها أن ما حدث لم يكن داخل المسجد إنما كان خارجه.

وتابع البيان: تم إيقاف عامل المسجد لاشتراكه فى الواقعة التى تمت خارج المسجد، لحين انتهاء التحقيقات فى مدى مسئوليته عما حدث بديوان عام الوزارة. وأحيل خطيب الجمعة للتحقيق وذلك بسبب خروجه عن موضوع الخطبة، حيث بدأ بموضوع الخطبة الموحد ثم خرج عنه لموضوع آخر لا علاقة له بموضوع الخطبة.

 


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