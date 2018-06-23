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الأمين العام لبيت الزكاة: ارتفاع حصيلة الصدقات والزكاة 20% عن العام الماضى

السبت، 23 يونيو 2018 03:51 م
الأمين العام لبيت الزكاة: ارتفاع حصيلة الصدقات والزكاة 20% عن العام الماضى الدكتور صفوت النحاس الأمين لبيت الزكاة والصدقات المصرى
كتب لؤى على
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كشف الدكتور صفوت النحاس، الأمين لبيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف شيخ الأزهر، عن أبرز إنجازات البيت خلال شهر رمضان الماضى، مشيرًا إلى أن البيت قام بحصر القرى الأشد فقرا بكل محافظات الصعيد: "أسوان – الأقصر - البحر الأحمر – قنا – سوهاج –المنيا - أسيوط- بنى سويف"، عقب عيد الفطر سنتوجه لكافة محافظات مصر، وذلك لتقديم المساعدات المالية وترميم المنازل وتوصيل مياه الشرب.

 

وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا إقامة مائدة إفطار لـ1000 شخص خلال شهر رمضان بمحافظة القاهرة، كما تم دفع ديون الغارمين الصادر ضدهم أحكام وهاربين من العدالة ويبلغ عددهم 30 غارمًا ومديونياتهم ما بين تجهيز بنات أو سداد رسوم مرافق.

 

وأوضح  الأمين لبيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف شيخ الأزهر، أنه تم معالجة حالات بمعهد القلب بقوائم الانتظار بقيمة مليون جنيه، كاشفا أن حصيلة دفع المواطنين لأموال الزكاة والصدقات لبيت الزكاة وثقتهم فيه ترتفع فى كل عام وأن الزيادة هذا العام عن العام الماضى بنسبة 20%، مضيفا أنه تم إطلاق موقع إليكترونى جديد يستقبل شكاوى الناس والمتبرعين، بجانب تطبيق خاص على الموبايل يستطيع المتبرع أن يرسل امواله للبيت.

 

وكشف النحاس، عن أن البيت ساهم بتسيير الزواج لـ100 عريس وعروسة خلال عيد الفطر بتسليمهم الأجهزة الكهربائية، هذا بالإضافة لتخطى المستفيدين لأموال الزكاة والصدقات لأكثر من 85 ألف حالة بقيمة 30 مليون جنيه شهريا تتراوح ما بين 500 جنيه و1000 جنيه.

 

واستطرد الأمين لبيت الزكاة والصدقات المصرى تحت إشراف شيخ الأزهر: "تم توزيع 2 مليون كرتونة رمضانية بالإضافة لفتح مكاتب بالمستشفيات لعلاج غير القادرين"، لافتًا إلى أن مجلس أمناء بيت الزكاة قرر فى وقت لاحق تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وعضوية الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، والدكتورة شيرين الشواربى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة، وذلك لاتخاذ قرارات بالنيابة عن مجلس الأمناء تحت تصديق المجلس لسرعة تنفيذ إستراتيجية بيت الزكاة.

 

كما أرسل بيت الزكاة قافلة بالتعاون مع مشيخة الأزهر لغزة ضمت نحو 50 طنا من المساعدات الغذائية والإنسانية، وسيارتين محملتين بالمواد والمستلزمات الطبية، الخاصة بالطوارئ والعمليات الجراحية.

 

يذكر أن مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات يضم كلا من: المهندس إبراهيم محلب، والدكتور محمد فلاح العتيبى الكويت والدكتور أشرف السيد العربى، والدكتور شوقى علام، والدكتورة شيرين الشواربى والمهندس عاطف أحمد حلمى والدكتور فاروق العقدة والسفيرة فايزة أبو النجا والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور مصطفى السيد وممتاز السعيد والمستشار محمد عبد السلام والمهندس محمد السويدى والدكتور محمد حاجى خورى الإمارات، والدكتور رأفت رضوان، والدكتور هانى محمود، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرى.

 

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، قد قرر ضم الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لعضوية مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى.

 


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بيت الزكاة

بيت الزكاة والصدقات المصرى




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