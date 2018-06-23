video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 04:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الأردن: زيارة الملك عبد الله الثانى لواشنطن تتضمن بحث ملفات الإقليم

السبت، 23 يونيو 2018 03:00 ص
الأردن: زيارة الملك عبد الله الثانى لواشنطن تتضمن بحث ملفات الإقليم الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
أ ش أ
إضافة تعليق

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن زيارة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستتضمن بحث ملفات الإقليم والتأكيد على عملية السلام، لافتة إلى أن الزيارة تؤكد على العلاقة الاستراتيجية للأردن كحليف استراتيجى للولايات المتحدة فى المنطقة.

وأكدت غنيمات - فى تصريح مساء الجمعة - أن الموقف الأردنى فى هذا الملف واضح، ويتمثل بأن تؤدى عملية السلام الى حل دائم وشامل يقود الى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن هذا الملف بمثابة مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وشددت على أن الأردن يكرس جهوده السياسية والدبلوماسية من أجل خدمة القضية الفلسطينية ومختلف قضايا المنطقة.

وأوضحت أنه سيتم خلال الزيارة، التى تتضمن لقاءات مهمة مع الرئيس الأمريكى ومسؤولين فى الإدارة الأمريكية ولجان من الكونجرس، بحث مختلف أشكال التعاون فى الجوانب السياسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن الملف السورى سيكون حاضرا فى مباحثات الملك عبدالله الثانى بواشنطن فى ظل التطورات التى تحصل فى الجنوب السوري، لافتة إلى أن اتفاق خفض التصعيد الذى وقعه الأردن فى وقت سابق بقى ناجحا وساهم فى الحفاظ على مصالح الأردن وحفظ حدوده.

ونوهت إلى الموقف الأردنى الثابت من الأزمة السورية، والمتمثل بحل سياسى يضمن سلامة الشعب السورى ووحدة الأراضى السورية، موضحة ان هناك اتصالات بين الأردن وشركائه وان المباحثات الأردنية تتم والحوار مستمر مع الشريكين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حيث تم التوافق مره أخرى للحفاظ على هذا الاتفاق لأنه يضمن السلام للجميع .

وأكدت أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى يقود جهوداً كبيرة لحماية المصالح الأردنية بغض النظر عن ماهية التطورات التى تجرى فى الإقليم.

وفى الشأن الداخلي، قالت غنيمات إن الحكومة لن تحدث معجزات وليس لديها وصفة سحرية للخروج من الأزمات، لكنها ستطلق مشروع نهضة وطنى لبدء مرحلة جديدة ونهج جديد، داعيةً إلى تقييم الحكومة وفقا للإنجاز والأداء والعمل، الذى ستقوم به خلال المئة يوم الأولى من عمرها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الملك عبدالله الثانى: الأردن والعراق يقفان فى خندق واحد لمواجهة خطر الإرهاب

العاهل البحرينى يتلقى دعوة من الملك عبدالله الثانى لزيارة الأردن

الأردن

الملك عبد الله الثانى

واشنطن

الشرق الأوسط

سوريا

أخبار الأردن




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة