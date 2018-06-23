استطلاع: تراجع شعبية ميركل بسبب قضية اللجوء

برلين(أ ش أ)

أظهرت نتائج استطلاع للرأى أن ما يقرب من نصف المواطنين الألمان يؤيدون رحيل رئيسة حكومتهم وزعيمة حزب الاتحاد المسيحى الديمقراطى المستشارة أنجيلا ميركل، وذلك بالتزامن مع أزمة تمر بها الحكومة الألمانية على خلفية قضية اللجوء.

ووفق الاستطلاع الذى أشرف عليه معهد إجراء الدراسات الاستطلاعية "بوجوف" فإن 43 بالمائة من مواطنى ألمانيا يؤيديون تنحى المستشارة ميركل من منصبها فى حين يرى 42 بالمائة منهم أن ميركل ما زالت هى الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة الألمانية، وذلك فى وقت تحفظ فيه 15 بالمائة على رأيهم، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم السبت.

وتأتى نتائج هذا الاستطلاع فى وقت تعانى فيه الحكومة الألمانية من أزمة بسبب اللجوء، وإصرار وزير الداخلية هورست زيهوفر على تشديد إجراءات اللجوء والهجرة إلى ألمانيا فى وقت ما زالت فيه رئيسة الحكومة الألمانية متمسكة بسياسة "الأبواب المفتوحة" أمام اللاجئين ولو بشكل متحفظ عما سبق.