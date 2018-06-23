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اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا

السبت، 23 يونيو 2018 01:33 م
اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا المستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
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وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.

 

يذكر أن المستشار حنفى الجبالى وُلد فى 14 يوليه 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا، وحصل من جامعة عين شمس على درجتى الماجستير والدكتوراه.

 

عُين الجبالى وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، وتدرج فى العمل به حتى درجة مستشار مساعد، وعُين بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى الآن، حيث يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمى المتمثل فى الأبحاث والدراسات فى مجال القضاء الدستورى، وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه فى المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وقد تم اختياره أمينًا عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

 


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المستشار حنفي الجبالي

رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

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