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إصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة

السبت، 23 يونيو 2018 02:55 م
إصابة 4 أشخاص فى حادثين متفرقين بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب اليوم السبت 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين متفرقين بطرق الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة .

فى الحادث الأول ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين إصابة شخصين تم نقلهما لمستشفى الغردقة العام .

كما ورد بلاغ لغرفة عمليات الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة ملاكى، بحوار نقطة شرطة الدائرى الأوسط بالغردقة، مما أسفر أيضاً عن إصابة شخصين آخرين، وتم نقلهما لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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