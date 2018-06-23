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إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم

السبت، 23 يونيو 2018 12:10 م
إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصيب شاب فلسطينى، اليوم السبت، بجروح فى قدمه، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلى، على حاجز الكونتينر، شمال شرقى بيت لحم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلى منع طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من تقديم العلاج للشاب الذى لم تتضح طبيعة إصابته.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان صدر عنها - أن مشتبها به وصل إلى الممر المخصص للمركبات عند نقطة تفتيش الكونتينر فى أبو ديس، شرق القدس.

وادعى البيان "بدأ ضباط شرطة (حرس الحدود) المتمركزين فى المنطقة عملية توقيف بعد أن تصرف بطريقة مشبوهة وحمل جسم مشبوها، طلبوا منه التوقف، واطلقوا النار فى الهواء، وعندما استمر فى عدم الرد، تم إطلاق النار عليه".

 


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