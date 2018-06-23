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السبت، 23 يونيو 2018 03:11 م
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إصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك

السبت، 23 يونيو 2018 01:20 م
إصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية فى هجوم مسلح جنوب غربى كركوك الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أصيب عدد من أفراد الشرطة الاتحادية العراقية فى هجوم مسلح جنوب غربى محافظة كركوك، وذكر ذلك اليوم السبت مصدر أمنى عراقى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله:- إن مسلحين مجهولين هاجموا ، ظهر اليوم، إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية قرب ناحية الرياض (45 كم جنوب غربى كركوك)، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر نقطة التفتيش بإصابات متباينة، مضيفا أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى كركوك لتلقى العلاج.

‏‫يذكر أن محافظة كركوك (شمال العاصمة بغداد) تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

 


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