إسبانيا تعلن انقاذ 418 مهاجرا فى 3 عمليات اليوم

أعلنت هيئة "سالفامينتو ماريتيمو" الحكومية الإسبانية انقاذ 418 مهاجرا صباح السبت فى ثلاث عمليات أجراها جهاز الانقاذ البحرى الإسبانى قبالة السواحل الإسبانية.

وتم انقاذ 262 شخصا كانوا على متن 15 قاربا فى مضيق جبل طارق وأنزلوا في مرفأى طريفة وبرباط فى الأندلس، إضافة إلى 27 آخرين في البحر المتوسط بين جنوب إسبانيا وشمال المغرب و129 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى فى المحيط الأطلسى.

وأعلنت قوات الأمن الإسبانية والشرطة الأوروبية "يوروبول" الجمعة تفكيك عصابتين لتهريب مهاجرين أطفال من المغرب إلى إسبانيا على متن دراجات مائية وزوارق وشاحنات.

وقالت الشرطة الاسبانية فى بيان إن إحدى العصابتين كانت تتقاضى مبلغ الفى يورو مقابل كل قاصر تقوم بتهريبه من المغرب الى اسبانيا على متن زورق، مشيرة الى ان المبلغ كان يرتفع لما يصل الى ثمانية آلاف يورو اذا كانت الاحوال الجوية سيئة.

وأضاف البيان ان البدل المادى لتهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكى) كان يبلغ خمسة آلاف يورو، فى حين أن تهريب الاطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب الى إسبانيا على متن عبارات كان يتم مقابل 2500 يورو للطفل الواحد.

وأوضحت الشرطة فى بيانها انها تشتبه فى ان هذه العصابة هرّبت أكثر من مئة طفل.

وبحسب البيان نفسه فإن الشرطة اعتقلت 22 من أفراد هذه العصابة بينهم ثلاثة يعملون فى مركز احتجاز للقاصرين فى استورياس (شمال غرب اسبانيا) ويشتبه فى انهم كانوا يزودون المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخوّلهم العمل فى اسبانيا.