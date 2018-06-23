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إدانة دبلوماسى سابق فى الفاتيكان بحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال

السبت، 23 يونيو 2018 08:10 م
إدانة دبلوماسى سابق فى الفاتيكان بحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس
رويترز
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أصدرت محكمة فى الفاتيكان، اليوم السبت، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات على كاهن كاثوليكى لحيازته صوراً إباحية للأطفال أثناء وجوده كدبلوماسى فى الولايات المتحدة.

وقال الفاتيكان، إن كارلو ألبرتو كابيلا سيقضى مدة فى السجن الصغير داخل مقر قيادة شرطة الفاتيكان، واستغرقت المحاكمة يومين، واعترف كابيلا فى الجلسة الأولى، أمس الجمعة، بأنه أصيب برغبة "مَرَضية" بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتولى المنصب الدبلوماسى فى سفارة الفاتيكان بواشنطن عام 2016.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الفاتيكان فى أغسطس 2017 بشأن احتمال انتهاك عضو فى بعثة الفاتيكان الدبلوماسية المعتمدة فى واشنطن للقوانين الخاصة بالصور الإباحية للأطفال، وطلبت الولايات المتحدة فيما بعد نزع الحصانة الدبلوماسية عن كابيلا لفتح الطريق أمام ملاحقة محتملة هناك، لكن الفاتيكان رفض الطلب، فيما قالت الشرطة فى وندسور بكندا بعد أن تم استدعاء كابيلا إلى روما إنها أصدرت مذكرة اعتقال ضده للاشتباه فى حيازته مواد إباحية خاصة بالأطفال ونشره لهذه المواد على الإنترنت أثناء زيارته لكنيسة فى كندا.

 


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