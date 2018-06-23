إحالة أوراق سائق اغتصب ربة منزل تحت تهديد السلاح للمفتى.. و16 سبتمبر الحكم

كتب عامر مصطفى

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أوراق سائق ميكروباص لاتهامه باغتصاب ربة منزل بمدينة نصر إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت 16 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة ملقاة على أحد جانبى الطريق، وبها كدمات وجروج وسحجات فى أنحاء متفرقة من جسدها وملابسها ممزقة، وقالت الفتاة إن سائق ميكروباص، جردها من ملابسها تحت تهديد السلاح واعتدى عليها جنسيا، وعندما حاولت مقاومته تعدى عليها بالضرب بـ"كوريك"، ومزق جسدها بـ"المطواة" حتى فقدت الوعى، ثم استقل السيارة وألقى بها فى الشارع

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.