أول صور لآثار انفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نشرت وسائل إعلام إثيوبية صورا أولية للانفجار، الذى استهدف منصة رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد آبى أحمد، فى العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.

وظهر آبى فى كلمة تليفزيونية عقب محاولة اغتياله، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى فى هذه العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول محلى "كانت قنبلة يدوية.. حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التى كان يتواجد عليها رئيس الوزراء".



آثار الانفجار



اثار الانفجار



الانفجار فى اثيوبيا



الانفجار



انفجار استهدف مؤيدى رئيس وزراء اثيوبيا



تجمع مؤيدى رئيس وزراء اثيوبيا



جرحي الانفجار



نيران