video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 11:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

أول صور لآثار انفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا

السبت، 23 يونيو 2018 10:29 ص
أول صور لآثار انفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا الانفجار
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

نشرت وسائل إعلام إثيوبية صورا أولية للانفجار، الذى استهدف منصة رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد آبى أحمد، فى العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.

وظهر آبى فى كلمة تليفزيونية عقب محاولة اغتياله، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى فى هذه العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول محلى "كانت قنبلة يدوية.. حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التى كان يتواجد عليها رئيس الوزراء".

 

hed,fdh
آثار الانفجار
 
اثار الانفجار
اثار الانفجار
 
الانفجار فى اثيوبيا
الانفجار فى اثيوبيا
 
الانفجار
الانفجار
 
انفجار استهدف مؤيدى رئيس وزراء اثيوبيا
انفجار استهدف مؤيدى رئيس وزراء اثيوبيا
 
تجمع مؤيدى رئيس وزراء اثيوبيا
تجمع مؤيدى رئيس وزراء اثيوبيا
 
جرحي الانفجار
جرحي الانفجار
 
نيران
نيران
 
رئيس وزراء اثيوبيا بعد الانفجار
رئيس وزراء اثيوبيا بعد الانفجار

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. لحظة انفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا

اثيوبيا

اخبار اثيوبيا

اخبار اثيوبيا اليوم

اديس ابابا

آبى أحمد

اخبار العالم

انفجار




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة