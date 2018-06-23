أوكرانيا ترصد 27 حالة قصف على مواقعها فى دونباس

كييف (أ ش أ)

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، تعرض مواقعها للقصف 27 مرة فى دونباس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المكتب الإعلامى التابع للعمليات العسكرية الأوكرانية، فى بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية: " أن وحدات الدفاع الشعبى فى دونباس انتهكت 27 مرة نظام الهدنة، مشيرا إلى أنه لم ترد أى تقارير بشأن وقوع خسائر فى صفوف القوات الأوكرانية ليلة أمس".

وأضافت أن وحدات الدفاع الشعبى شنت اليوم، هجومين على الجنود الأوكرانيين بالقرب من نوفوتوسكيفسك مستخدمين قذائف من طراز "هاون".

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن، فى 30 أبريل الماضى، انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى دونباس شرق أوكرانيا، ويتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدنى.

من ناحية أخرى أعلنت إيرينا جيراشينكو النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوكراني، وإحدى ممثلى كييف فى محادثات مينسك، اليوم السبت، أن بلادها مستعدة لتسليم 23 مسجونا روسيا مقابل جميع المواطنين الأوكرانيين المسجونين فى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن جيراشينكو قولها "القائمة التى تضم 23 روسيا والتى تم تقديمها إلى السلطات الروسية عدة مرات، تم إدانتهم بموجب قضايا خطيرة مثل الإرهاب والقتل والمشاركة فى الحرب والتجسس.. ونحن مستعدون لتسليمهم لبلادهم مقابل الإفراج عن أوليج سينتسوف وجميع المعتقلين فى روسيا.. ومستعدون لتبادل الـ23 مقابل الجميع".

وكانت محكمة روسية قد حكمت بالسجن على سينتسوف 20 عاما بعد إدانته بتهمة تنظيم هجمات إرهابية فى شبه جزيرة القرم، التى ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وكان دميترى بيسكوف السكرتير الصحفى للرئيس الروسى قد قال يوم الاثنين الماضى "إنه من السابق لأوانه الحديث عن تقدم بخصوص تبادل المحتجزين، بعد الاتصال الهاتفى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو".