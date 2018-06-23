أوبك تجتمع بروسيا وحلفائها للاتفاق على زيادة إنتاج النفط

رويترز

تجتمع أوبك مع روسيا وحلفاء آخرين، اليوم السبت، لإبرام اتفاق جديد على زيادة إنتاج النفط بعد يوم من الاتفاق على زيادة إنتاج المنظمة نفسها فى قرار أربك السوق بشأن حجم النفط الإضافى الذى سيضخ.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول قرارها الخاص أمس الجمعة لكنها لم تذكر أهدافا واضحة لمستويات الإنتاج، وستجتمع روسيا ومنتجو النفط الآخرون غير الأعضاء فى أوبك مع المنظمة فى مسعى لنيل مشاركتهم فى الاتفاق.

كان خام برنت القياسى ارتفع 2.5 دولار بما يعادل 3.4% يوم الجمعة مسجلا 75.55 دولار للبرميل.

وتساءل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن حجم زيادة نفط أوبك بعد الاتفاق. وكتب على تويتر بعد إعلان قرار المنظمة "آمل بأن تزيد أوبك الانتاج بشكل كبير. نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة.

وحثت الولايات المتحدة والصين والهند منتجى النفط على زيادة المعروض للحيلولة دون نقص نفطى قد يقوض نمو الاقتصاد العالمى.

وقالت أوبك فى بيان إنها ستزيد المعروض عن طريق العودة إلى التزام بنسبة 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سلفا لكنها لم تذكر أرقاما حددة.

وقالت السعودية إن الخطوة ستُترجم إلى زيادة اسمية فى الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا أو واحد بالمئة من المعروض العالمى لمنتجى أوبك وغير الأعضاء.

وقال العراق إن الزيادة الحقيقية ستبلغ نحو 770 ألف برميل يوميا لأن عدة دول تعاني من تراجعات فى الإنتاج ، وستجد صعوبة فى العودة إلى حصصها كاملة. وقالت إيران إن الزيادة الحقيقية أقرب إلى 500 الف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم إنه سعيد بالقرار رغم أنه دعا أوبك وغير الأعضاء من قبل إلى زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وأبلغ الصحفيين بعد وصوله إلى فيينا، حيث مقر الأمانة العامة لأوبك "فى هذه المرحلة المليون معقول جدا."