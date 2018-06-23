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أهم 10 بوستات.. "السيسى مش هيرحل" يتصدر تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه

السبت، 23 يونيو 2018 07:53 م
أهم 10 بوستات.. "السيسى مش هيرحل" يتصدر تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1. #السيسى_مش_هيرحل هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه. 

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2.  إمام الحرم المكى السابق مهاجما "بى إن": احتكار الرياضة لأهداف سياسية "خبث"الكلبانى عبر تويتر

عادل الكلبانى عبر تويتر

3. يوسف الشريف بعد هزيمة تونس: خسائر العرب فى المونديال "مؤلمة".

17448-يوسف-الشريف
يوسف الشريف

4. درة عن هزيمة تونس: حلمنا ولكن حلمنا ما تحققش..أيا كانت النتيجة منتخبنا شرفنا. 

درة
درة

5. عمرو أديب بعد خروج تونس: "لا تعايرنى ولا أعايرك كأس العالم بايعنى وبايعك". 

عمرو أديب
عمرو أديب

6. أمير عزمى ينشر صورة من معسكر الزمالك بأكتوبر

أمير عزمى
أمير عزمى

7. أحمد حسن: بعد خروج تونس من كأس العالم: الكرة العربية فى عالم آخر

أحمد حسن
أحمد حسن

8. نجم الأكشن اسكوت ادكينز "بويكا" ينشر صورة خلال زيارته أهرامات الجيزة

بويكا
بويكا

9. محمد رمضان يحتفل بوصول كليب نمبر وان إلى مليون مشاهدة فى 15 ساعة. 

محمد رمضان
محمد رمضان

10. قبل ساعات من تطبيق القرار.. "المرأة السعودية تسوق" ترند على تويتر

المرأة السعودية تسوق

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