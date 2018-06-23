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أمن الجيزة يكثف البحث عن مجهولين سرقوا خزينة شركة تأمين بالعجوزة

السبت، 23 يونيو 2018 12:58 م
أمن الجيزة يكثف البحث عن مجهولين سرقوا خزينة شركة تأمين بالعجوزة سطو مسلح - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بسرقة خزينة شركة تأمين بالعجوزة، حيث تسلل المتهمون لمقر الشركة، وتمكنوا من كسر الخزينة، وسرقة مبلغ مالي، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد تعرض شركة تأمين للسرقة على يد مجهولين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنوا من التسلل لمقر الشركة، وكسر خزينتها وسرقة مبلغ مالي وفروا هاربين. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين والمقيمين بالعقار الكائن به الشركة، في محاولة للتوصل لهوية المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق. 
 

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