اتفاق أوبك بزيادة الإنتاج يقفز بالأسعار

ارتفعت أسعار النفط اليوم السبت 23-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 75.55 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 68.58 دولار للبرميل.وقفزت أسعار النفط أمس الجمعة بعد أن اتفق منتجو الخام على زيادة متواضعة في الإنتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات فى وقت يتزايد فيه الطلب.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون فى اجتماع فى فيينا على زيادة الانتاج بدءا من يوليو بحوالي مليون برميل يوميا.

لكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالي 770 ألف برميل يوميا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرا من تراجعات في الانتاج ستجد صعوبة فى الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، فى حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

والزيادة الفعلية في الانتاج تبعث على التفاؤل لأنها جاءت أقل من بعض أعلى الأرقام التي جرى مناقشتها قبل الاجتماع. وكانت بعض التوقعات في السوق قد أشارت إلى زيادة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.



الولايات المتحدة تدعو لزيادة الانتاج للحفاظ على الاقتصاد العالمى وايران ترفض

ودعت الولايات المتحدة والصين والهند أوبك إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمى، وعبرت السعودية وروسيا عن رضاهما بضخ المزيد من الخام، لكن إيران انتقدت الفكرة حيث تواجه عقوبات أمريكية.