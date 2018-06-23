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السبت، 23 يونيو 2018 08:59 م
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أسعار النفط اليوم السبت 23-6-2018

السبت، 23 يونيو 2018 08:07 م
أسعار النفط اليوم السبت 23-6-2018 انتاج النفط
كتب : أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم السبت 23-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 75.55 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 68.58 دولار للبرميل.


اتفاق أوبك بزيادة الإنتاج يقفز بالأسعار 


وقفزت أسعار النفط أمس الجمعة بعد أن اتفق منتجو الخام على زيادة متواضعة في الإنتاج للتعويض عن خسائر في الإمدادات فى وقت يتزايد فيه الطلب.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون فى اجتماع فى فيينا على زيادة الانتاج بدءا من يوليو بحوالي مليون برميل يوميا.

لكن الزيادة الحقيقية ستكون حوالي 770 ألف برميل يوميا، حسبما قال العراق لأن بضع دول عانت مؤخرا من تراجعات في الانتاج ستجد صعوبة فى الوصول إلى الحصص الكاملة المخصصة لها، فى حين قد لا يكون بمقدور منتجين آخرين سد الفجوة.

والزيادة الفعلية في الانتاج تبعث على التفاؤل لأنها جاءت أقل من بعض أعلى الأرقام التي جرى مناقشتها قبل الاجتماع. وكانت بعض التوقعات في السوق قد أشارت إلى زيادة تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا.


الولايات المتحدة تدعو لزيادة الانتاج للحفاظ على الاقتصاد العالمى وايران ترفض


ودعت الولايات المتحدة والصين والهند أوبك إلى زيادة الإنتاج للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمى، وعبرت السعودية وروسيا عن رضاهما بضخ المزيد من الخام، لكن إيران انتقدت الفكرة حيث تواجه عقوبات أمريكية.
 
وطلبت إيران، ثالث أكبر منتج فى أوبك، من المنظمة أن ترفض دعوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط قائلة إنه أسهم فى الارتفاع الأخير فى الأسعار بفرضه عقوبات على إيران وفنزويلا.

 
وفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران فى مايو ويتوقع مراقبو السوق انخفاض إنتاج إيران بمقدار الثلث بنهاية 2018، يعنى هذا أن أمام إيران القليل من المكاسب التى قد تحققها من اتفاق يرفع إنتاج أوبك، على عكس السعودية التى تتصدر قائمة مصدرى الخام فى العالم.
 
لكن يبدو أن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح أقنع نظيره الإيرانى بيجن زنغنه بدعم زيادة الإنتاج قبل ساعات فقط من اجتماع أوبك يوم الجمعة.
 

 


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