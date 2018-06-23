أستاذ أورام:اكتشاف طفرات جينية فى خلايا الورم تجعله أكثر شراسة ومقاومة للعلاج

كتبت ــ أمل علام

كشفت الدكتورة رباب جعفر أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، أن سرطان الرئة هو الأكثر شيوعا بين الأورام فى العالم، كما أنه يعتبر أخطر الأنواع على الإطلاق.

وقالت فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن حوالى 70% من أورام الرئة تكتشف فى مراحل متأخرة، حيث لا تجدى الجراحة والعلاج بالأشعة، وفى هذه الحالات يكون العلاج الأساسى للمريض هو العلاج الكيميائى، والذى يعطى استجابة لفترة محدودة وتكون مضاعفاته شديدة.

وأضافت أنه تم اكتشاف طفرات جينية فى خلايا الورم تجعله أكثر شراسة، ومقاومة للعلاج، وبعد ذلك تم اكتشاف أدوية مضادة لهذه الطفرات الجينية وثبت أن نتائج هذه الأدوية سواء الجيل الأول أو الثانى أفضل بكثير من العلاج الكيميائى فى حالة وجود هذه الطفرات عن طريق التحليل، وعند حدوث مقاومة للعلاج يعطى أدوية الجيل الثالث بعد إيجابية التحليل اللازم.

وأوضحت أنه عند حدوث مقاومة من الجسم يتم إعطاء أدوية الجيل الثانى، والذى يعطى استجابة 60 %.

وأكدت الدكتورة رباب جعفر أنه جار الآن اكتشاف طفرات جينية أخرى لم يكن لها علاج من قبل، وبدأ العلاج الموجه لهذه الطفرات بنجاح، ولا زالت هناك طفرات، وعلاجات أخرى فى طور الأبحاث الاكلينيكية.