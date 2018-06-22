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وكالة إيطالية: حقل ظهر للغاز قادر على إنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميا

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:20 ص
وكالة إيطالية: حقل ظهر للغاز قادر على إنتاج 2 مليار قدم مكعب يوميا حقل اينى
كتبت فاطمة شوقى
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أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس التنفيذى لشركة "إينى" الإيطالية ، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أمس الخميس، وقالت إن "تطوير حقل غاز عملاق جدا مثل حقل ظهر تمثل أولوية متزايدة للرئيس السيسى ، خاصة وأنه أعاد مصر للدول المنتجة.

وأشارت الوكالة، إلى أن شركة إينى تقدم حاليا أكثر من نصف الإجمالى من الغاز المنتج للبلاد، فضلا عن وجود استكشافات أخرى التى تديرها شركة إينى فى مصر.

وأكدت الوكالة أن انتاج ظهر أصبح يتجاوز كل التوقعات، حيث أنه سيكون قادرا على الوصول إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام الجارى، مع تسارع أكبر لمدة عام تقريبا مقارنة بما كان مخططا له.

وأضافت أنه سيتم إعادة التفاوض على بعض الشروط التعاقدية القائمة فى ضوء الزيادة فى إنتاج النفط والغاز التى ستذهب فوائدها إلى منطقة الصحراء الغربية بأكملها.

وأكد الرئيس  السيسى، على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتطوير حقل "ظهر" ومعدلات إنتاجه، موجها وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.


 
 
 

 


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