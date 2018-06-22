وزير النقل: ارتفاع أرباح موانئ الوزارة لـ7.5 مليار جنيه خلال 2016\2017

كتب رضا حبيشى

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ارتفاع صافى أرباح الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل إلى حوالى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ4.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع فى أرباح الموانئ جاء بفضل الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لزيادة الإيرادات والمشروعات التى تم تنفيذها بالموانئ البحرية، لافتًا إلى أن هذا الرقم تحقق أنه أصبح لا يتبع الوزارة سوى ثلاثة موانئ فقط هى الإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط بعد انتقال تبعية موانئ بورسعيد والسخنة إلى الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.