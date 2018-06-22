وزير الداخلية الايطالي يشكك بإمكانية استمرار أوروبا "موحدة"

أ ف ب

شكك وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفينى، في تصريحات نشرت الجمعة، بقدرة الاتحاد الأوروبى، الذى يشهد انقسامات بشأن الهجرة وغيرها من الملفات، على تجاوز الصعوبات التى سيشهدها العام المقبل.

وقال زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية "فى غضون عام، سيتقرر إن كان سيكون هناك أوروبا موحدة أم لا".

وأضاف أنه سيتضح خلال المحادثات المقبلة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وقبيل انتخابات البرلمان الأوروبى للعام 2019 "إن كان الأمر برمته فقد أى معنى" في إشارة إلى التكتل.

ونقلت المجلة الألمانية عن سالفيني قوله "لا يمكننا استقبال حتى شخص إضافى واحد، على العكس، نريد أن نرسل بعضا" ممن هم في ايطاليا إلى دول أخرى.