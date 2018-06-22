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وزير الخارجية الأمريكى: إيران اعتقلت 5 آلاف شخص فى احتجاجات يناير الماضى

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:42 م
وزير الخارجية الأمريكى: إيران اعتقلت 5 آلاف شخص فى احتجاجات يناير الماضى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الشعب الإيرانى يستحق أن تحترم حقوقه الإنسانية.

وقال بومبيو - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - إن النظام الإيرانى "المجرم" اعتقل 5 آلاف إيرانى فى احتجاجات يناير الماضى .

وأضاف أن إيران اعتقلت أيضا مئات الصوفيين، وعشرات من دعاة حماية البيئة و400 من الأهواز و30 من مزارعى أصفهان.

وكان بومبيو قال فى وقت سابق "إن النظام الإيرانى الفاسد ينفق الأموال على الحرس الثورى وحزب الله وحماس، وينهب ثروة البلاد كى ينفقها فى حروب بالوكالة فى وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية"، فى إشارة إلى حالة الفقر التى يعيشها الإيرانيون.

 


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