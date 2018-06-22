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وزير البترول يشارك غدا فى الاجتماع الوزارى المشترك للدول الأعضاء بـ"أوبك"

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:06 ص
وزير البترول يشارك غدا فى الاجتماع الوزارى المشترك للدول الأعضاء بـ"أوبك" طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلاً عن مصر بصفة مراقب فى الاجتماع الوزارى المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارج أوبك غداً بالعاصمة النمساوية "فيينا" ، ضمن فعاليات الاجتماع الوزارى العادى رقم 174 لمنظمة الأوبك.

وأوضح الملا، أن مشاركة مصر فى اجتماعات منظمة الأوبك تأتى تلبية لدعوة المنظمة العالمية لمصر بعد مشاركتها فى الاجتماع الوزارى السابق لمنظمة أوبك رقم 173 والذى عقد فى نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أن أسواق البترول العالمية شهدت خلال السنوات الأخيرة تعاوناً غير مسبوق من الدول المنتجة للبترول سواء من داخل منظمة أوبك أو الدول المنتجة من خارج المنظمة وهو ما ساهم بشكل كبير فى استعادة توازن سوق البترول تدريجياً.

وأضاف وزير البترول، أن مصر تدعم استمرار التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة التحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة المتمثل فى الحفاظ على استقرار سوق البترول واستدامته، بما يحقق المنفعة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء ويخدم الاقتصاد العالمى بشكل عام، وهو ما سيتم مناقشته خلال الاجتماع المرتقب، مشيراً إلى أنه سيجرى على هامش الاجتماع مباحثات مشتركة مع عدد من وزراء البترول والطاقة الأعضاء فى أوبك وخارج أوبك فى إطار توثيق العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون البترولى بين مصر وكبار منتجى البترول عالمياً.

 

 


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الملا

اوبك

البترول

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