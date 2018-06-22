وزير الأوقاف: العناية بملف هيئة الأوقاف أحد أهم أولوياتى فى المرحلة الراهنة

القاهرة (أ ش أ)

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العناية بملف هيئة الأوقاف المصرية والاستثمار الأمثل لمال الوقف ووضع كل جنيه من عائده فيما أوقف له شرعا، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية بالهيئة وتحسين أحوال العاملين بها من خلال ربط الحوافز والإثابات بالتميز والإنتاج والأداء الفعلى والتفانى فى العمل هى من أهم الأولويات فى المرحلة المقبلة.

وقال وزير الأوقاف - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إنه سيعتمد التواصل المباشر مع قيادات هيئة الأوقاف وجميع العاملين بها من أجل تطوير مستوى الأداء وتعظيم استثمارات الهيئة للقيام بدورها الاجتماعى والتنموى مع الحفاظ على طبيعة عملها.

وأشار إلى أنه سيبدأ خلال أيام فى عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة جميع العاملين بالهيئة على غرار ما يتم للعاملين بالوزارة وفق خطة واسعة للتدريب.