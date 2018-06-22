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وزيرة البيئة فى أولى اجتماعاتها تستعرض ملفات الوزارة وعلى رأسها إدارة المخلفات

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:36 م
وزيرة البيئة فى أولى اجتماعاتها تستعرض ملفات الوزارة وعلى رأسها إدارة المخلفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق عمل مشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز المخلفات وذلك للوقوف على آخر تطورات عمل منظومة إدارة المخلفات الجديدة وبحث خطة عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة.

 

أوضحت ياسمين فؤاد، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات متضمناً المخلفات الصلبة والزراعية والخطرة وموقف البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وعرض رؤية الوزارة فى التخلص من المقالب العشوائية الأكثر خطورة على الصحة خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من نقل تراكمات مخلفات مقلب أبوخريطة والعمل على إعادة تأهيل مقلب منوف بمحافظة المنوفية.

 

كما استعرض الاجتماع ملامح منظومة إدارة المخلفات الجديدة بعد الانتهاء من إعداد خطط عمل للمحافظات لإدارة المخلفات الصلبة بـ26 محافظة، والبدء فى تطبيق المنظومة بالفعل فى عدد من المحافظات منها "أسيوط وقنا والغربية وكفر الشيخ" من خلال عدة مراحل شملت المرحلة الأولى والتى انتهت بنهاية عام 2017 توفير دعم سريع للمنظومة الراهنة للمحافظات بمعدات للجمع تصل إلى (100) معدة باستثمارات تقارب 145 مليون جنيه، كما تشمل المرحلة الثانية والمقرر لها الانتهاء بنهاية عام 2018 تقديم الدعم فيها بحوالى (159) معدة وباستثمارات تقدر بحوالى 315 مليون جنيه وتستهدف رفع كفاءة نظم الجمع والتدوير والتخلص النهائى من المخلفات بالمحافظات الأربع، كما تشمل مشروعات المرحلة الثالثة والاخيرة من مراحل الدعم المقدمة إنشاء عدد من مصانع التدوير والمدافن الصحية باستثمارات تقدر بـ640 مليون جنيه حيث يستغرق المدى الزمنى لتنفيذها ما يقرب من 18 شهرا.

 

جدير بالذكر أنه من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية وأيضا مجلس النواب يتم حاليا اعداد منظومة المخلفات الجديدة والتى بدأ إعلان ملامحها فى أربع محافظات (قنا، كفر الشيخ، الغربية، أسيوط) خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى تمهيدا لإعلانها تباعا فى باقى المحافظات، بالإضافة إلى إعداد مسودة قانون المخلفات الجديد تمهيدا للموافقة عليه من مجلس النواب.

 

وشددت وزيرة البيئة على أهمية توعية ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين وضرورة انعكاس بناء تلك المنظومة على شعور المواطن بتحسن مستوى الخدمة النظافة المقدمة على أرض الواقع وأكدت على أن نجاح المنظومة الجديدة يعتمد بشكل كبير على تعاون المواطنين مع أطراف المنظومة، للقضاء على مشكلة القمامة التى تؤثر على البيئة والصحة والشكل الحضارى لمصر.

 


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