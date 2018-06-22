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الجمعة، 22 يونيو 2018 10:43 ص
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وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:03 ص
وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب - إسلام سعيد
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استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير ودعم الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، خاصة وأنها تمثل صروح صناعية ضخمة وركائز أساسية فى منظومة الصناعة المصرية.

وقد استعرض اللقاء أهم التحديات التى تواجه تطوير، وتنمية هذه الشركات، حيث أكد الوزيران حرصهما الشديد على تقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التى تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم فى استعادة هذه الشركات مكانتها على خريطة الصناعة المصرية خاصة وأنها تشمل صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والألومنيوم والحديد والأسمنت والأدوية والورق.

يأتى هذا اللقاء في اطار تنفيذ توجهات الحكومة بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزرات، بهدف تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة إلى جانب السعى، لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة، بهدف تقوية القاعدة الصناعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

 


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التجارة والصناعة

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