واشنطن تطالب بتحقيق بعد اكتشاف 3 مقابر جماعية فى مالى

واشنطن (أ ف ب)

طالبت الولايات المتحدة، الخميس مالى بإجراء تحقيق "موثوق به وشفاف" بعد العثور على 25 جثة فى 3 مقابر جماعية، وإقرار حكومة باماكو بتورط "بعض الأفراد" فى الجيش.

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت فى بيان "قلقها إزاء دور القوات العسكرية المالية فى مقتل 25 شخصا".

وقالت ناورت "نؤيد قرار وزير (الدفاع المالى تيينا) كوليبالى إجراء تحقيق على الفور"، داعية حكومة مالى إلى ضمان إجراء هذا التحقيق "بشكل موثوق به وشفاف".

وفى الاشهر الاخيرة، كثيرا ما اعترضت منظمات حقوق الانسان والسكان على اعلان الجيش المالى "القضاء على ارهابيين" فى وسط البلاد، ونددوا بعمليات اعدام خارج نطاق القضاء.

وشددت ناورت على أن "الولايات المتحدة ما زالت قلقة جدا إزاء تدهور الوضع الأمنى فى مالى والساحل. نحن نحض قوات الامن والحكومات على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين وبناء الثقة والتصدى للتطرف العنيف".