video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 01:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

هل يشترط التتابع فى صيام الست من شوال؟.. تعرف على رأى الأزهر

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:00 ص
هل يشترط التتابع فى صيام الست من شوال؟.. تعرف على رأى الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال ،سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف وجاء الجواب كالآتى:قال رَسُولﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . 
 
 واختلف الفقهاء  في الأفضل هل تتابعها أو تفريقها ، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: "ثم أتبعه" " قال النووي : يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل . 
 
وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض، ويحصل إمتثال السنة فى كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور ..الرئيس يؤدى صلاة العيد وسط أبناء شهداء الشرطة والجيش بمسجد المشير.. أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلى عبد العال ومصطفى مدبولى ووزير الدفاع يحضرون الصلاة.. والأزهرى: المسلمون أبدعوا فى سائر العلوم والفنون

شيخ الأزهر: على المسلمين أن يأخذوا العقائد من العلماء

صيام الست من شوال

شهر شوال

صيام الست البيض

الازهر الشريف




لا تفوتك
السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة