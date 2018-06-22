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الجمعة، 22 يونيو 2018 07:20 ص
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ننشر صور رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد وضع مولودتها الأولى

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:40 ص
ننشر صور رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد وضع مولودتها الأولى جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا مع مولودتها
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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وضعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،  مولودتها الأولى، فى مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام فى البلاد، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصبحت أرديرن (37 عاما) أصغر من يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا عندما تولت المنصب العام الماضى ، وهى الآن أول رئيسة وزراء فى تاريخ البلاد تضع مولودا وهى فى المنصب، وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع.

ووضعت أرديرن طفلتها فى مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام فى البلاد، وكان رفيقها المذيع التلفزيونى كلارك جايفورد إلى جوارها.

وأرديرن من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات فى العالم اللائى شغلن المنصب خلال حملهن. ووضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو طفلة عام 1990 أثناء شغلها المنصب.

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع مولودتها الأولى
رئيسة وزراء نيوزيلندامع مولودتها

 

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع مولودتها
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع مولودتها

 

 


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رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودتها الأولى

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