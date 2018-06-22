نقيب البيطريين: 106 آلاف جنيه إجمالى الإعانات الاستثنائية خلال 2017

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة خلال عام 2017 قدمت العديد من الخدمات لأعضائها، موضحا أن إجمالى الإعانات الاستثنائية خلال عام 2017 بقرارات مجلس النقابة بلغت قيمتها الاجمالية 106000 جنيه، لافتا إلى أن كل عام صندوق التكافل كان يحتاج إلى "الاستلاف" من النقابة مليون جنيه، إلا أنه تمكن فى تلك الفترة أن يغطى احتياجاته بشكل ذاتى.

وأضاف نقيب البيطريين، أن النقابة تملك 54 مليون جنيه، تم وضعهم كودائع بنكية بفائدة متميزة، لا يمكن التصرف فيها قبل 3 سنوات حفاظا على أموال النقابة، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد المستفيدين من أنشطة اللجنة الاجتماعية لعام 2017، هو 893 طبيب بيطرى، بجانب الحصول على 710 ترخيص فتح معامل تحاليل بشرية للأعضاء دون رفع قضية للأطباء البيطريين.

وأشار إلى أن إجمالى حالات العلاج لعام 2017، هو 906 حالة، بقيمة إجمالية 813500 جنيه، واجمالي حالات الوفاة للأطباء البيطريين خلال العام نفسه 161 حالة بإجمالى إعانات 161000 جنيه.