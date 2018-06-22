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الجمعة، 22 يونيو 2018 02:55 م
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نائب محافظ القاهرة يتفقد موقفى عبود والسلام للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:15 م
نائب محافظ القاهرة يتفقد موقفى عبود والسلام للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أجرى اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، صباح اليوم الجمعة، بموقفي الأقاليم بعبود والسلام، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، حيث رافقه اللواء منيب العزب مدير الإدارة العامة لمواقف الإقاليم.

وتابع اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، وضع إعلان جدول التعريفة الجديدة فى مكان واضح بالموقف، مع وجود أرقام الشكاوى التى حددتها المحافظة، وذلك منعا لاستغلال المواطنين، ومخالفة القوانين.

وكانت محافظة القاهرة، قد أقرت زيادة على تعريفة  خطوط الإقاليم بنسبة 15 :20%، وذلك بعد تحريك أسعار الوقود.

 


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