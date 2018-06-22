نائب الرئيس الأمريكى يبحث مع الرئيس الأفغانى عملية السلام والهدنة مع طالبان

كابول (أ ش أ)

أجرى نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس والرئيس الأفغانى أشرف عبد الغنى محادثات هاتفية تناولت الوضع الأمنى فى أفغانستان، وهدنة عيد الفطر مع طالبان وعملية السلام فى البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الجمعة، أن بنس جدد تأكيده خلال الاتصال الذى جرى مساء أمس الالتزام الدولى بالشراكة مع الحكومة الأفغانية وقوات الأمن الأفغانى ودعمهما.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن بنس جدد التأكيد على استراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن جنوب آسيا، والتى تدعو إلى تسوية النزاع فى أفغانستان عن طريق المفاوضات، كما أشاد بجهود عبد الغنى الرامية إلى تحقيق التقدم على صعيد المصالحة كما ناقش الجانبان أهمية إجراء انتخابات ديمقراطية وشمول العملية السياسية من أجل تحقيق استقرار طويل المدى للحكومة.

من جانبه، كتب عبد الغنى فى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ناقشنا عملية السلام فى مجملها والانتخابات ومكافحة الإرهاب والإصلاحات داخل قوات الأمن الأفغانى.

وأشار إلى أن بنس أشاد بإصرار الحكومة الأفغانية على العمل من أجل السلام وهنأ القوات الأفغانية على إشرافها بنجاح على وقف إطلاق النار خلال العيد.