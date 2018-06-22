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الجمعة، 22 يونيو 2018 05:17 م
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ميركل لا تتوقع الخروج بحل لقضية المهاجرين خلال قمة الاتحاد الاوروبى

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:02 م
ميركل لا تتوقع الخروج بحل لقضية المهاجرين خلال قمة الاتحاد الاوروبى ميركل
أ ف ب
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 استبعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إمكان التوصل إلى "حل" اوروبي حول المهاجرين فى قمة الاتحاد الاوروبى، والمقررة فى 28 و29 يونيو، علما أن بقاءها السياسى يعتمد على هذا الحل.

وقالت ميركل، خلال زيارة إلى لبنان، "نعرف أنه لن يتم التوصل إلى حل على مستوى الدول الـ28 الأعضاء من أجل حزمة شاملة حول مسائل الهجرة" خلال قمة بروكسل.

وما زالت مختلف البلدان الأوروبية منقسمة حول المسألة.

وشددت ميركل على ضرورة التوصل بالتالى إلى "اتفاقات ثنائية وثلاثية ومتعددة الاطراف" خلال قمة مصغرة منفصلة تخصص لهذه المسألة الأحد.

واضافت المستشارة الالمانية "الأحد سيكون المناسبة لأول تبادل مع الدول المعنية"، مشيرة الى عقد اجتماع عمل والى انه لن يصدر بيان ختامي.

 

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