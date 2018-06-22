موجز الساعة 6.. الحكومة تتجه لفرض ضرائب على أى شركة تعلن عبر جوجل وفيسبوك

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها اقتراح تدرسه الحكومة حاليًا بفرض ضريبة على الشركات المعلنة عبر "جوجل" و"فيس بوك".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

الحكومة تتجه لفرض ضرائب على الشركات المعلنة على منصات "جوجل وفيسبوك".. ونواب البرلمان يدعمون المقترح ويؤكدون: حق طبيعى للدولة ويوفر الملايين لصالح الخزينة.. وبريطانيا وفرنسا حصلت الضرائب بأثر رجعى

هناك اتجاه قوى لدى الحكومة لضبط عملية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى، وإيجاد آلية لذلك من خلال اخضاع الشركات المعلنة على وسائل التواصل للضرائب، وقال مصدر حكومى، لـ"اليوم السابع"، إن مقترح فرض ضريبة على إعلانات جوجل ومنصات التواصل الاجتماعى سوف يتم من خلال فرض الضريبة على الشركات المعلنة بنفسها، والتى تنشر إعلاناتها عبر تلك المنصات واقتطاع الضريبة منها، وليس من المنصات الإلكترونية نفسها نظراً لعدم وجود مكاتب لبعض تلك الشركات فى مصر حتى الآن.

كأس العالم 2018.. جهاد جريشة حكما لمباراة إنجلترا وبنما

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، تعيين الحكم المصرى جهاد جريشة لإدارة مباراة إنجلترا وبنما المحدد لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

طلاب الثانوية العامة علمى رياضة .. أقوى مراجعة نهائية فى الديناميكا "لغات"

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة بمدارس اللغات أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الديناميكا باللغة الانجليزية من إعداد الاستاذ محمد البدوى مستشار الرياضيات.

تعرف على مصروفات وشروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية × 11 معلومة

أعلنت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية، ويقدم اليوم السابع"، في النقاط التالية شروط ومعايير التقدم.

الأمن العام ينفذ الحكم فى 51 ألف هارب ويضبط 100 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية.

ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة بفرض رسوم بنسبة 20% على كل السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى.

مجلة أمريكية: محمد صلاح أصبح واحدا من أبرز رموز الرياضة المسلمين

وصفت مجلة "ذى أتلانتك" الأمريكية اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب القومى لكرة القدم بأنه واحدا من أبرز الرياضة المسلمين فى إنجلترا وربما فى العالم.

فيريرا يدخل حسابات اتحاد الكرة لخلافة كوبر فى المنتخب الوطنى

يفاضل اتحاد الكرة بين عدة أسماء لقيادة المنتخب الوطنى، خلفا لهيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة الذى اقترب من الرحيل عقب مباراة السعودية الأخيرة بالمونديال.

المعارضة القطرية: نظام تميم مستمر فى سرقة ونهب مدخرات وثروات شعبنا

أكدت المعارضة القطرية ضد تنظيم الحمدين، أن إعلان المفوضية الأوربية لفتح تحقيقا حول حرية تدفق الغاز الذى يبيعه نظام تميم لأوروبا، يأتى مع استمرار نهب هذا النظام لمدخرات شعبنا وحقوقه من الثروات.

إقبال على حجز وحدات أبراج "العلمين الجديدة".. 600 مواطن تقدموا لحجز 500 وحدة فى أسبوع.. 150 ألف مقدم حجز الغرفة.. 500 ألف مقدم حجز شقة الـ4 غرف.. 3 سنوات مدة التسليم.. مصادر: 2 مليون و700 ألف للوحدة 90 مترًا

استمرارا مع بدء طرح المشروعات الكبرى التى بدأت الحكومة فى طرحها للمواطنين عقب عيد الفطر، بدءا بوحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة، ومرورا بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها الأسبوع الجارى، كشفت مصادر مطلعة، عن نسبة الإقبال الكبيرة وغير المتوقعة التى تشهدها حاليا وحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة.

ميكى ماوس يحكم العالم.. "ديزنى"تعرض 71 مليار دولار لشراء "فوكس".. "عملاق أفلام الكارتون"تريد السيطرة على "هولو" لتحطيم "نتفليكس" بعد تحكمها بعدد كبير من الشركات.. و"كومكاست"تقتحم الصفقة ضمن قتالها من أجل البقاء

تحولت صفقة شراء "فوكس" لحرب مزايدات بين شركة ديزنى وشركة كومكاست.. ورغم أن الموضوع يبدو اقتصادى بحت إلا أن هذه الصفقة جذبت اهتمام جمهور أفلام الكارتون والسينما عموما.. خاصة بعدما أعلنت ديزنى رهانها الأخير بعرض بقيمته 71.3 مليار دولار بين أموال "كاش" وجزء من أسهمها.

صور.. مستشفى الطبيعة فى مصر "يا بلاش".. إقامة وطعام وشراب ودفن فى الرمال بـ300 جنيه بواحة سيوة.. المرضى يدفنون أنفسهم بجبل الدكرور للعلاج من الأمراض بعيدا عن الأدوية.. أماكن مخصصة للسيدات ويحظر فيه التصوير

بدأ موسم السياحة العلاجية بواحة سيوة، ومن أشهر وأهم العلاجات الطبيعية الدفن فى الرمال الساخنة بجبل الدكرور، ويطلق عليها البعض "حمامات الرمال" والتى تبدأ منتصف شهر يونيو وتستمر حتى منتصف سبتمبر من كل عام، ويعتبر شهر أغسطس هو أنسب الشهور للعلاج بالدرف، وتساعد حمامات الرمال فى علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل و تنشيط الدورة الدموية وأمراض الرطوبة.

ليلة سقوط الأرجنتين على أرض القياصرة.. الصحافة الأرجنتينية تفتح النار على ميسي بعد ثلاثية كرواتيا المذلة.. اتحاد الكرة يدرس إقالة سامباولى بعد إهانة لاعبيه.. وكتيبة التانجو تنتظر هدية نيجيريا أمام أيسلندا

شنت الصحافة الأرجنتينية هجوماً عنيفاً على ليونيل ميسى، نجم منتخب الأرجنتين، بشكل خاص وجميع اللاعبين بشكل عام بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها "التانجو" أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.