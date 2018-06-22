موجز أخبار الـ1.. طرح وحدات العاصمة الإدارية بدون قرعة وبالتقسيط على 4 سنوات

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة الإسكان تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز وبدون قرعة، إلى جانب إعلان الأرصاد طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن مستقبل السياحة بالإسكندرية مبشر جداً خلال الفترة القادمة فى ظل الاتفاق على استقدام سياح للمدينة من اليونان وقبرص وإيطاليا، خاصة من مدينة ميلانو وتشغيل خطوط طيران منتظمة ومباشرة بين هذه الدول والإسكندرية.

داهمت أجهزة محافظة القاهرة وحى غرب القاهرة، العمارة رقم 38 بشارع يحيى إبراهيم، وذلك بعد أن رصدت غرفة عمليات الحى تحويل إحدى الشقق به، من وحدة سكنية إلى مخزن لتخزين المواد الغذائية، والمواد القابلة للاشتعال، وذلك ضمن حملة مكبرة شاركت فيها شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحى.

ألقى الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى - كلمة بالإنابة عن مجموعة الـ 77 والصين، خلال المؤتمر الدولى " الميره من أجل التنمية المستدامة "2018- 2028" المنعقد بطاجيكستان.

أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شئون المغتربين، أن الدور المصرى كان وما يزال دورا مركزيا فى رعاية وتنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية، كما فى دعم ومساندة الشعب الفلسطينى ومؤسساته الوطنية فى إجماعها على رفض صفقة القرن لتصفية الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى.

أطلقت وكالة السياحة المصرية حملة ترويجية على قنوات "ميداست" الإيطالية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم فى روسيا 2018، ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية فإن هناك مؤشرات بزيادة حجم السياحة من إيطاليا إلى مصر خلال موسم الصيف، خاصة لشرم الشيخ ومرسى علم.

تقدم رئيس مجلس النواب الليبى القائد الأعلى للجيش الوطنى الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، بالتحية والشكر والتقدير للقيادة العامة ولرئاسة الأركان العامة للجيش الليبى وللضباط وضباط صف والجنود البواسل على تحقيقهم النصر المؤزر، وإقدامهم وشجاعتهم وانتصارهم على الجماعات الارهابية والمرتزقة وتحرير الهلال النفطى.

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه أمس الخميس، مع كبير مستشارى الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الأمريكى الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات.

تغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، محور الشهيد فى مدينة نصر، لإنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربا لمدة 3 أيام، وسيكون هناك تحويلات مرورية بالمنطقة لحين انتهاء اﻷعمال.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

أكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن ميليشيات الحوثي باليمن أطلقت ووجهت عشرات الصواريخ الباليستية إلى المملكة العربية السعودية فى الفترة السابقة.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الوحدات السكنية التى ستطرحها للحجز خلال أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مفاجأة عدم وجود قرعة، وأنه لأول مرة سيتم الحجز إلكترونيا، وذلك فى إطار دعم الدولة لإجراءات الشمول المالى، موضحا أنه من حق كل راغب فى الحجز اختيار الوحدة التى يرغب فيها، لكن تخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، وذلك بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

أصيب 7 أشخاص صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى شمال نفق أبو صالح، بنحو 6 كيلو مترات نطاق محافظة بنى سويف.

رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ بين الأجهزة خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها.

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة فى محطة تشيرينج كروس للقطارات بلندن.

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ارتفاع صافى أرباح الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل إلى حوالى 7.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ4.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.

أعلن المهندس عبد المنصف الرفاعى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، قطع المياه عن المرحلة الثالثة بالمدينة والتى تضم 4 أحياء سكنية إبتداءً من الساعة الثالثة اليوم الجمعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

أدى المنتخب الوطنى صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة جروزنى الروسية التى تقيم فيها بعثة الفراعنة خلال مشاركتها فى بطولة كأس العالم روسيا 2018.

بعد نهاية الجولة الأولى وبعض مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التى تقام فى روسيا بمشاركة 32 منتخبا، من مختلف دول العالم، مقسمة إلى 8 مجموعات، اتضحت ملامح ما حدث للمنتخبات العربية المشاركة فى البطولة والتى يصل عددها إلى 4 منتخبات، وهى منتخبات مصر والسعودية والمغرب وتونس.

أكد المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المتحدث الرسمي باسمه، أن تذاكر مباراة مصر والسعودية، المقرر إقامتها الاثنين المقبل بمدينة فولجوجراد، لا تزال متاحة لمن يحتاجها، وأن إدارة البعثة مستمرة فى فتح باب الحصول عليها من خلال مقرها بمدينة المباراة اعتبارا من غد السبت لدى وصولها إلى هناك، كما حدث تماما فى المباراتين السابقتين.

كشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن هناك رفضا من غالبية الأعضاء للمدرب المصرى فى الوقت الحالى خلفا لهيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، وأن حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق هو الخيار الأخير فى حال عدم التعاقد مع مدرب أجنبى.

استمرارا مع بدء طرح المشروعات الكبرى التى بدأت الحكومة فى طرحها للمواطنين عقب عيد الفطر، بدءا بوحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة، ومرورا بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها الأسبوع الجارى، كشفت مصادر مطلعة، عن نسبة الإقبال الكبيرة وغير المتوقعة التى تشهدها حاليا وحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة.

عقد العقيد الركن، تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مؤتمرا صحفيا فى نادى الصحافة الأوروبية فى بروكسل، حضره العديد من وسائل الإعلام الدولية والأوروبية.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح منتجات الاسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية لتسويق الاسماك بمحافظتى القاهرة والجيزة خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السمك من جانب المواطنين، كما سيتم طرح كميات كبيرة من منتجات من الاسماك المملحة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30 %.

مخاوف كثيرة من توسع وانتشار المخدرات فى مصر، حيث تعد من أكثر الدول العربية والأفريقية استهلاكًا للحشيش، علاوة على وجود أكثر من 10 ملايين متعاطى للمخدرات بجميع أنواعها، خاصة الأقراص المخدرة والحشيش، نصفهم تقريبا يقع تحت خط الإدمان أى يستهلك يومياً أو أكثر من مرة يومياً جرعته الدائمة من المخدر، ما يعنى أننا أمام كوارث صحية وبيئية محققة وتحتاج إلى جهود مضاعفة من الجميع للقضاء على المخدرات، حيث وصلت نسبة الإدمان إلى ما يزيد عن 3% من سكان مصر.