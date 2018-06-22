موجز أخبار الساعة 10.. رئيس الشيشان يمنح محمد صلاح حق المواطنة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها منح رمضان قادريوف رئيس جمهورية الشيشان حق المواطنة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وذلك على هامش إقامة الرئيس الشيشانى مأدبة عشاء لبعثة المنتخب اليوم الجمعة، فى القصر الرئاسى فى ختام إقامتها بمدينة جروزنى عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها فى بطولة كأس العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساء..

الرئيس الشيشانى يقيم مأدبة عشاء لبعثة المنتخب ويمنح محمد صلاح حق المواطنة



الرئيس الشيشانى يقيم مأدبة عشاء لبعثة المنتخب

لبت بعثة المنتخب الوطنى مساء اليوم، الجمعة، دعوة الرئيس رمضان قادريوف رئيس جمهورية الشيشان على تناول العشاء فى القصر الرئاسى، وذلك فى ختام إقامتها بمدينة جروزنى عاصمة الشيشان كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها فى بطولة كأس العالم.

متحدث البرلمان: 30 يونيو الموعد الأقرب لعرض برنامج الحكومة على المجلس



الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد عرض الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى برنامجها على مجلس النواب لمنحها الثقة، حتى الآن.

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السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب



الرئيس السيسى

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة على موقع تويتر، هاشتاج "السيسى زعيمى وأفتخر"، والذى تصدر قائمة الأكثر تداولاً لليوم الثانى على التوالى، لرصد إنجازاته الاقتصادية وتوفير الأمن والأمان والتعبير عن دعمهم له لاستكمال الإنجازات.

صور.. توافد آلاف الأقباط على دير السيدة العذراء بأسيوط للاحتفال بعيد حالة الحديد



جانب من الاحتفالات

توافد آلاف الأقباط على دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، للاحتفال بعيد حالة الحديد، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبى الذى يوافق 21 يونيو.

رئيس امتحانات الثانوية العامة: ضبط 50 طالبا قاموا بنشر وغش الامتحانات



الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط فى حدود من 40 إلى 50 طالبا قاموا بنشر الامتحان والغش خلال الامتحانات، لافتاً إلى أن عقوبة نشر الامتحان على الإنترنت، الحرمان لمدة عامين، والغش حرمانه عام واحد.

غدا.. رئيس الوزراء فى جولة تفقدية للمتحف المصرى الكبير



الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، غدا السبت، المتحف المصرى الكبير، يرافقه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المتحف ومتابعة أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة.

قطر يليكس: استدعاء شقيق أمير قطر للتحقيق على خلفية واقعة تجسس بأمريكا



تميم بن حمد

كشفت قطر يليكس، المحسوبة على المعارضة القطرية، استدعاء محمد بن حمد شقيق تميم أمير دويلة قطر، إلى محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على خلفية وقائع تجسس واختراق حساب القطب الجمهور إيليوت برويدى.

بيان الصحة: 44 مصابا باشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم وجبات بفرح فى أسيوط



د. هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، الجمعة، إصابة 44 مواطنا باشتباه تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبات عبارة عن (خضار، ولحم، وأرز)، فى إحدى الأفراح، بقرية جزيرة الأكراد، مركز الفتح، محافظة أسيوط.

رسميا.. الزمالك يضم عمر السعيد 4 مواسم من وادى دجلة



عمر السعيد لاعب الزمالك الجديد

حصل مسئولو الزمالك، على الاستغناء الخاص بعمر السعيد مهاجم وادى دجلة، ليصبح بذلك لاعبا رسميا ضمن صفوف الفريق الأبيض، لمدة 4 مواسم مقبلة.

نيجيريا تفوز على أيسلندا بثنائية وتنعش آمالها فى التأهل لثمن نهائى المونديال



أحمد موسى يحتفل بأحد هدفيه

حقق المنتخب النيجيري فوزا رائعا على نظيره الأيسلندى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "فولجوجراد أرينا"، فى الجولة الثانية من دور المجموعات عن المجموعة الرابعة، بمنافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليا على الأراضى الروسية.

هل تعيد تركيا أموال مصر المنهوبة؟.. كيف استولت الدولة العثمانية على ثروات المصريين تحت مسمى "الضريبة".. دعوى تطالب أنقرة برد الأموال التى حصل عليها العثمانيون.. ومؤرخون: تهور وليس قانونيا

فى دعوى جديدة تطالب باسترجاع الأموال المصرية، تقدم المحامى حميدو جميل، بدعوى قضائية تلزم الحكومة المصرية، بمقاضاة الحكومة التركية، من أجل رد الأموال التى كانت تحصل عليها تركيا ممثلة فى الدولة العثمانية.

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

أثار انتشار فيديوهات لمجموعة من الأطفال لم تتعد أعمارهم الـ10 سنوات وهم يدخنون الشيشة فى أحد المقاهى الشعبية بسوهاج ردود فعل غاضبة لرواد السوشيال ميديا، كما أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج الواقعة للنيابة، وأمر بغلق المقهى، ويفتح هذا الأمر من جديد قضية "تدخين الأطفال الشيشة والسجائر" وأضرارها على صحتهم وكيفية تعامل الأم والأب مع هذا الأمر ووقاية أبنائهم منه، فى السطور التالية.

الانتخابات العمالية تصل محطتها الأخيرة.. فتح باب الترشح غدًا.. "عمال مصر" يشكل لجنة للتوافق على مرشح لمنصب الرئيس.. وزير القوى العاملة: الدولة أوفت بوعدها.. ويؤكد: نرغب فى وجود تنظيم نقابى قوى

اقترب قطار الانتخابات العمالية من محطته الأخيرة، حيث يفتح باب الترشح للاتحادات العمالية فى آخر مرحلة فى مراحل الانتخابات للدورة النقابية (2018/2020)، والتى سيتنافس فيها 27 نقابة عامة.

تزامنا مع انتصارات روسيا فى كرة القدم.. بوتين يسجل أهدافه بطريقته الخاصة على هامش المونديال.. الرئيس الروسى نجح فى دحض خطة الغرب فى مقاطعة كأس العالم.. وخبير يؤكد دبلوماسية "الرياضة" سلاح موسكو لاستعادة نفوذها

المكاسب التى يحققها منتخب روسيا لكرة القدم لم تكن متوقعة من قبل أكثر مشجعى "القياصرة تفاؤلا، حتى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفسه، بدا واقعيا عند الحديث عن توقعاته لمنتخب بلاده، حيث أكد أن بلاده لم تحقق نتائج كبيرة فى المباريات الودية التى سبقت الحدث العالمى، مشددا على ضرورة تنشئة جيل جديد يمكنه تمثيل البلاد فى المستقبل.