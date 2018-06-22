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مقتل 9 مسلحين فى غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:58 ص
مقتل 9 مسلحين فى غارات جوية أمريكية شرق أفغانستان مسلحين - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان، مقتل 9 مسلحين على الأقل فى غارات جوية بطائرات بدون طيار فى إقليم كونار بشرق أفغانستان.

وأوضح فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغانى - وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن القوات الأمريكية شنت غارة باستخدام طائرة بدون طيار فى مقاطعة "واتابور" ، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل.

وفى سياق متصل قال المتحدث باسم حاكم الإقليم عبد الغنى مصمم، إن أربعة مسلحين آخرين قتلوا خلال غارة منفصلة فى مقاطعة سوكى.

وأضاف أن من بين القتلى أحد الأشخاص يحمل الجنسية الباكستانية، مؤكدا عدم وقوع خسائر فى صفوف المدنيين جراء الغارات الجوية الأمريكية فى مقاطعتى واتابور وسوكى.

 


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